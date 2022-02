Medalhados olímpicos lideram nomeações aos prémios Desportistas do Ano

Na Gala, para além do anúncio dos vencedores nas cinco categorias, também serão distinguidas as Personalidades do Ano, indicadas pelas federações desportivas nacionais, bem como a homenagem aos campeões europeus e mundiais em 2020/21

Os medalhados olímpicos Pedro Pablo Pichardo, Jorge Fonseca, Fernando Pimenta e Patrícia Mamona lideram as nomeações aos prémios Desportistas do Ano 2021, divulgadas hoje pela Confederação do Desporto de Portugal (CDP).

O triplista, campeão olímpico em Tóquio'2020, o judoca e o canoísta, ambos medalha de bronze nos Jogos e antigos vencedores do galardão (2020 e 2016, respetivamente), surgem acompanhados na categoria de atleta masculino do ano pelo andebolista Rui Silva, pelo paracanoísta Norberto Mourão e pelo ciclista João Almeida, numa categoria que conta, de forma excecional, com seis finalistas, devido a um empate na votação.

Para atleta feminina do ano, Patrícia Mamona, vice-campeã olímpica em Tóquio'2020, disputa o troféu com a canoísta Teresa Portela, a ciclista Maria Martins, a ginasta Filipa Martins e a judoca Telma Monteiro, que já venceu em 2010, 2011, 2014, 2016 e 2021.

Por seu lado, as seleções nacionais de andebol, futsal e ténis de mesa Síndrome de Down ITTADS concorrem para a categoria de equipa do ano, juntamente com a equipa K4 500 metros masculino de canoagem e com a equipa olímpica e paralímpica de judo.

Os treinadores de Pedro Pichardo, Fernando Pimenta e Jorge Fonseca, Jorge Pichardo, Hélio Lucas e Pedro Soares, respetivamente, encontram-se nomeados para treinador do ano, ao lado do selecionador de futsal Jorge Braz e de Lourenço França (ginástica).

Entre as jovens promessas em destaque no último ano, são finalistas o canoísta Pedro Casinha, o ciclista Iuri Leitão, o futsalista Zicky, a judoca Joana Crisóstomo e a dupla de velejadores Pedro Costa e Diogo Costa, com o último a ser o único nomeado presente no anúncio dos finalistas, na praça central do Centro Comercial Colombo, em Lisboa.

"Sabíamos que éramos dos mais velhos deste lote de jovens muito bons e com grandes currículos. Tivemos bons resultados nas classes absolutas, mas, no final de contas, há campeões do mundo e da Europa. Ficámos surpreendidos por estarmos entre os cinco finalistas", expressou o velejador, aos jornalistas, depois do anúncio dos nomeados.

Os vencedores nas respetivas categorias serão conhecidos na 25.ª Gala do Desporto, que decorrerá em 03 de março, no Casino Estoril. A votação conta com a participação do público, que pode votar até às 17:00 de 02 de março, através do site www.cdp.pt.

Na Gala, para além do anúncio dos vencedores nas cinco categorias, também serão distinguidas as Personalidades do Ano, indicadas pelas federações desportivas nacionais, bem como a homenagem aos campeões europeus e mundiais em 2020/21.

Lista de nomeados:

Atleta masculino:

Rui Silva (andebol)

Pedro Pablo Pichardo (atletismo)

Fernando Pimenta (canoagem)

Norberto Mourão (paracanoagem)

João Almeida (ciclismo)

Jorge Fonseca (judo)

Atleta feminino:

Patrícia Mamona (atletismo)

Teresa Portela (canoagem)

Maria Martins (ciclismo)

Filipa Martins (ginástica)

Telma Monteiro (judo)

Equipa:

Seleção nacional AA masculina de andebol

K4 500 metros masculino de canoagem

Seleção nacional de ténis de mesa Síndrome de Down ITTADS

Seleção nacional AA masculina de futsal

Equipa olímpica e paralímpica de judo

Treinador:

Jorge Pichardo (atletismo)

Hélio Lucas (canoagem)

Jorge Braz (futsal)

Lourenço França (ginástica)

Pedro Soares (judo)

Jovem Promessa:

Pedro Casinha (canoagem)

Iuri Leitão (ciclismo)

Zicky (futsal)

Joana Crisóstomo (judo)

Diogo Costa e Pedro Costa (vela)