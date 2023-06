Medalha de prata para Gonçalo Noites no muay thai dos Jogos Europeus

Redação com Lusa

Portugal soma até agora 10 pódios em Cracóvia'2023, nomeadamente três ouros, quatro pratas e três bronzes

O lutador português Gonçalo Noites conquistou esta terça-feira a medalha de prata na categoria de -71 kg de muay thai nos Jogos Europeus Cracóvia'2023, ao perder com o ucraniano Oleksandr Yefimenko na final em Myslenice.

Noites, de 22 anos, conquistou a quarta prata para Portugal nesta edição dos Jogos Europeus, e o 10.ª pódio ao todo, ao perder por 30-27, ao fim de três "rounds".

Ainda esta terça-feira, Matilde Rodrigues disputa a final da categoria de -57 kg, pelo que tem já pelo menos a prata garantida, batendo-se pelo ouro com a sueca Patrícia Axling.

Portugal soma até agora 10 pódios em Cracóvia'2023, nomeadamente três ouros, quatro pratas e três bronzes, além de outros três garantidos, com Matilde Rodrigues, Marcos Freitas na final do ténis de mesa e Miguel Frazão com pelo menos o bronze assegurado na espada (esgrima).

A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até domingo em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que possui uma delegação com mais de duas centenas de atletas.