Medalha de ouro para Bárbara Timo no Grand Prix de Portugal

Redação com Lusa

Timo, nascida no Rio de Janeiro e que em 2019 passou a representar Portugal, estreou-se este ano neste Grand Prix, já que na primeira edição esteve ausente devido a lesão.

A judoca portuguesa Bárbara Timo conquistou este sábado a medalha de ouro no Grand Prix de Portugal, ao vencer a brasileira Gabriella Moraes na final da categoria de -63 kg, na competição que decorre em Almada.

Timo, nascida no Rio de Janeiro e que em 2019 passou a representar Portugal, estreou-se este ano neste Grand Prix, já que na primeira edição esteve ausente devido a lesão, então após uma cirurgia a um pé.

Na final deste sábado, naquele que foi o seu quinto combate do dia, a judoca do Benfica garantiu a medalha de ouro a 01.23 minutos do final dos quatro regulamentares, após a eliminação da sua oponente, devido a uma ação perigosa.