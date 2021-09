Medalha de bronze para Norberto Mourão nos Mundiais de canoagem adaptada

Redação com Lusa

O português de 40 anos, que em Tóquio'2020 foi medalha de bronze nos Jogos Paralímpicos, discutiu a liderança até aos 150 metros, contudo cedeu na parte final e concluiu em terceiro.

O atleta de canoagem adaptada Norberto Mourão conquistou esta sexta-feira a medalha de bronze na prova de VL2 200 metros do campeonato do Mundo da modalidade em Copenhaga, a primeira de Portugal no evento.

Sob chuva contínua, Mourão fez a prova em 56,54 segundos, a 2,60 segundos do brasileiro Fernando Paulo, que bateu o espanhol Higinio Rivero por 2,28.

Norberto Mourão, que detinha o título de vice-campeão do Mundo, de 2019, já que em 2020 a pandemia de covid-19 não permitiu provas de canoagem, foi campeão da Europa este ano em junho na Polónia.