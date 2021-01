McGregor perdeu, mas faturou cinco vezes mais do que Poirier: eis os valores

Lutador irlandês continua a "mover multidões" e voltou a encaixar quantia milionária por combater no UFC.

A madrugada deste domingo não correu de feição a Conor McGregor, que, no regresso ao UFC, perdeu por KO frente a Dustin Poirier.

Contudo, a nível financeiro, foi mais um dia no "escritório" para o lutador irlandês. Segundo o jornal britânico The Independent, "Notorious" encaixou cerca de cinco milhões de dólares (4,1 milhões de euros) por entrar no octógono com Poirier. Sensivelmente cinco vezes mais (!) do que o vencedor do combate, que faturou um milhão de dólares (cerca de 800 mil euros).

De referir ainda que o combate com McGregor representou o maior encaixe financeiro da carreira do norte-americano de 32 anos.

O gesto de Conor McGregor também merece destaque: o carismático lutador terá doado cerca de meio milhão de dólares a uma instituição de cariz solidário.