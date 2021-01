McGregor medicamente suspenso por seis meses após KO contra Poitier

Irlandês obrigado a parar. Confira as possibilidades do carismático lutador para o regresso ao octógono.

No seu regresso ao octógono, Conor McGregor perdeu por KO técnico (TKO) frente ao americano Dustin Poitier. Após o combate, estavam bem visíveis as consequências do mesmo, quando o lutador irlandês saiu de muletas, devido às pancadas sofridas nas canelas.

Agora, sabe-se que o carismático lutador não poderá voltar ao octógono nos próximos seis meses, estando medicamente suspenso por esse período, de acordo com a MMA.tv.

McGregor só poderá voltar a combater antes de julho se receber luz verde de um médico, mas isto apenas com um Raio X da tíbia/perónio que comprove estar tudo em condições com a pena direita, e no mínimo 45 dias depois do combate perdido por TKO.

O lutador de 32 anos não poderá fazer treino de contacto nem lutar nos 30 dias seguintes ao combate, enquanto Poirier tem de estar parado sete dias.