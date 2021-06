Mayweather, um rival polémico e um combate milionário sem vencedor

O campeoníssimo pugilista e o excêntrico you tuber estiveram finalmente frente a frente em Miami, depois do duelo ter sido adiado em 2020 por causa da pandemia.

Floyd Mayweather, pugilista, de 44 anos, na reforma, e Logan Paul, um famoso you tuber, de 26 anos, já combateram, em Miami, naquele que foi um duelo exibição sem vencedores.

Por não ser um combate profissional, o evento não teve juízes, por isso não haveria pontuação prevista, mas apenas nocautes, o que também acabou por não se registar.

Mayweather, com 1m,73m e 68 kg, levava desvantagem na envergadura, já que o seu oponente lhe ganhava com 1,88m e mais 20 quilos. Contudo, o pugilista, que soma 50 vitórias contra zero derrotas na sua carreira e vai para o Hall of Fame do boxe, tirou partido da sua longa experiência e resistiu aos golpes do oponente, ambos levando o duelo por oito assaltos.

"Nunca mais me digam que algo é impossível. O facto de eu estar aqui com um dos maiores lutadores de todos os tempos prova que as probabilidades podem ser derrotadas. Eu sou o rebelde. Vou para a direita quando os outros vão para a esquerda. Sou pouco ortodoxo. Sou o independente e qualquer um tem isto dentro de si", afirmou Logan Paul, que, apesar de não haver ainda números oficiais, deve encaixar 20 milhões de dólares.

"Têm de se mentalizar que eu já não tenho 21 anos. Mas é bom estar aqui no meio destes rapazes novos. É melhor do que eu pensei que fosse", referiu o pugilista, devendo embolsar 100 milhões de dólares.

Ao ,longo da carreira, Mayweather foi 12 vezes campeão mundial e conquistou cinturões em diversas categorias, como superpena, médio-ligeiro, meio-médio e médio-ligeiro.

Paul tem no seu canal de You Tube mais de 23 milhões de inscritos e 5,7 bilhões de visualizações. A sua carreira é polémica e, em 2018, gerou controvérsia, quando foi a uma floresta no Japão conhecida por ser local de muitos suicídios e acabou por filmar um corpo. Gerando muitas críticas, com impacto negativo no seu canal, perdeu ainda contratos com a Google.