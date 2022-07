Max Rod nos 32 avos de final dos Mundiais de esgrima

Redação com Lusa

Já Filipe Frazão e Miguel Frazão, só com um triunfo cada, nos grupos 17 e 18 da qualificação, respetivamente, falharam o apuramento para o quadro principal do torneio.

O atirador português Max Rod apurou-se este sábado para os 32 avos de final da especialidade de espada masculina dos Campeonatos do Mundo de esgrima, que decorrem desde sexta-feira e até 23 de julho, no Cairo.

Rod começou por se qualificar para o quadro principal no grupo 4, com quatro vitórias, impondo-se depois ao colombiano Castillo Gutierrez (15-9), na primeira ronda do quadro principal, antes de alcançar novo triunfo, sobre o suíço Alexis Bayard (15-13), na segunda ronda.

O esgrimista luso volta a entrar em ação terça-feira, na fase decisiva da competição mundial, diante do marroquino Houssam Elkord, para aceder aos 16 avos de final.

No florete feminino, Marta Caride apurou-se no grupo 13 da qualificação, com dois triunfos, mas "caiu" na primeira ronda de acesso aos 32 avos de final, diante da austríaca Beatrice Kudlacek (15-13)