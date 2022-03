Matosinhos recebe em abril prova do circuito mundial de karaté

Redação com Lusa

Prova trará a Matosinhos atletas de 50 países diferentes, entre eles os melhores do mundo da modalidade.

A cidade de Matosinhos, no distrito do Porto, vai acolher de 22 a 24 de abril a segunda jornada do circuito mundial, esta terça-feira anunciada pela Federação Nacional de Karaté - Portugal (FNK-P).

A segunda jornada da "Karate 1 Premier League" trará a Matosinhos atletas de 50 países diferentes, entre eles os melhores do mundo da modalidade, no segundo de cinco momentos do circuito mundial em 2022.

Portugal estará representado por Patrícia Esparteiro, no "kata", e Tiago Duarte, em "kumite", estando ambos no "top 40" do "ranking" mundial das respetivas categorias.

É o segundo ano seguido do circuito no país, a primeira no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos, trazendo várias centenas de membros da comunidade mundial da modalidade, entre atletas, treinadores, árbitros, dirigentes e outros oficiais.

Segundo o presidente da FNK-P, Carlos Silva, o objetivo é que o evento "possa contribuir não só para a promoção da modalidade, mas também para a promoção do país".