Matosinhos formaliza a candidatura a Cidade Europeia do Desporto

Matosinhos quer ser Cidade Europeia do Desporto em 2025 para promover prática desportiva

A Câmara Municipal de Matosinhos, no distrito do Porto, formalizou hoje a candidatura a Cidade Europeia do Desporto para democratizar e promover "ainda mais" a prática desportiva e incentivar hábitos de vida saudáveis, revelou a presidente.

"Matosinhos propõe-se ser no ano de 2025 a Cidade Europeia do Desporto com o objetivo de promover ainda de forma mais significativa o vasto trabalho que realizamos diariamente com as nossas coletividades e com a comunidade, no sentido da promoção da atividade física e dos hábitos de vida saudáveis", disse Luísa Salgueiro aos jornalistas à margem da formalização desta candidatura marcada por várias demonstrações de práticas desportivas no Terminal de Cruzeiros de Leixões, em Matosinhos.

Dizendo ser o município que mais investe na área do desporto, a autarca entendeu que, depois de sedimentada a relação com coletividades, atletas e população, "faz todo o sentido" que Matosinhos seja em 2025 "o grande palco nacional" de toda a atividade desportiva que se desenvolve no país e não só.

Focada em democratizar a prática desportiva, Luísa Salgueiro adiantou que o programa é ambicioso e prevê a criação de infraestruturas para a prática de desportos informais em vários pontos do concelho, desde parques de calistenia, campos polidesportivos, ginásios `outdoor´ ou `skates´ parques.

O investimento nestes equipamentos desportivos rondará, até 2025, os cerca de quatro milhões de euros, comentou.

"Mas isso não é um investimento que façamos só a propósito desta candidatura. Ao longo dos anos, nós substituímos os nossos equipamentos, modelamos, construímos novos, portanto, não há um investimento acrescido apenas por causa desta candidatura, digamos que é apenas a cereja no topo do bolo", disse a autarca.

Caso vença esta distinção, Matosinhos estima realizar mais de 1.000 eventos, desde provas internacionais, torneios de desportos de praia e aulas de fitness, e envolver mais de 200 mil pessoas.

"A candidatura é de Matosinhos, mas esta é uma excelente oportunidade para toda a região, uma vez que iremos disponibilizar um conjunto de valências que podem e devem ser usufruídas por todos", destacou.

De acordo com Luísa Salgueiro não importa só que a oferta desportiva exista, importa que as pessoas adiram e tenham prazer na prática desportiva.

Para isso, acrescentou, é fundamental que o acesso não seja um problema, que seja gratuito, que não tenha horários fixos e que seja próximo do local de trabalho ou da habitação.

Luísa Salgueiro acredita que caso Matosinhos seja Cidade Europeia do Desporto o retorno económico e turístico será muito significativo.

"Matosinhos é já uma referência nos desportos ditos formais com cerca de 115 coletividades e mais de 10 mil atletas federados em 45 modalidades. O que pretendemos agora é universalizar, ainda mais, a prática do desporto, chegar aos mais novos e aos mais velhos, aos que têm grande aptidão física e aos que gostam só de caminhar", realçou o vereador do Desporto, Vasco Pinho.