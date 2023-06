Matilde Rodrigues já assegurou medalha: "É difícil por causa da faculdade..."

Redação com Lusa

Matilde Rodrigues orgulhosa por garantir medalha nos Jogos Europeus.

A lutadora portuguesa Matilde Rodrigues mostrou-se orgulhosa por ver os sacrifícios renderem uma medalha no concurso de -57 kg de muaythai dos Jogos Europeus, mas ainda quer lutar pelo ouro.

Natural de Alenquer, a jovem treina há seis anos e a passagem de hoje às meias-finais, que garantem pelo menos o bronze, "é um orgulho imenso", disse aos jornalistas, após vencer a dinamarquesa Anne Sandegaard.

"O pódio já não foge e sou a primeira mulher a conseguir. É incrível. Eu nem consigo falar, é muito bom mesmo. (...) O último round é mais uma questão de gestão, porque vou combater mais amanhã [segunda-feira]. Já tinha vencido os dois anteriores", explicou.

Matilde Rodrigues, de 19 anos, bateu a dinamarquesa Anne Sandegaard por 30-27, em três rounds, e avançou para as meias, em que vai defrontar, na segunda-feira, a finlandesa Miina Sirkeoja por um lugar na final de terça.

A estudante de nutrição na Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa não escondeu as dificuldades, revelando que o treino bidiário "é difícil por causa da faculdade", mas conta com "muito apoio" de família e treinador e a "felicidade momentânea" vai transformar-se em "gosto de querer mais".

"Na segunda-feira queremos mais e vou dar o meu melhor" para chegar à final, afirmou, ambiciosa.

Cada categoria de peso do muaythai em Myslenice, nos arredores de Cracóvia, conta com oito lutadores e atribui quatro medalhas (um ouro, uma prata e dois bronzes).

A jovem igualou o feito de Gonçalo Noites em -71 kg, tendo ambos garantido desde já que vão aumentar o pecúlio português no evento, e o de desportos de combate, depois do bronze de Ana Cruz no kata, disciplina de karaté.

Filipa Oliveira foi a primeira portuguesa em prova na Arena de Myslenice, perdendo com a georgiana Elene Loladze em -54 kg, enquanto Luís Morais, em -91 kg, perdeu por knock out.