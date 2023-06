Matilde Rodrigues garante nova medalha para Portugal nos Jogos Europeus

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Redação com Lusa

A jovem igualou o feito de Gonçalo Noites em -71 kg, tendo ambos garantido desde já que vão aumentar o pecúlio português no evento, e o de desportos de combate, depois do bronze de Ana Cruz no kata, disciplina de karaté.

Matilde Rodrigues garantiu mais uma medalha para Portugal no muay thai nos Jogos Europeus Cracóvia'2023, ao avançar para as meias-finais em -57 kg, como já tinha feito Gonçalo Noites (-71 kg).

A lutadora portuguesa de 19 anos,, bateu a dinamarquesa Anne Sandegaard por 30-27, em três rounds, e avançou para as "meias", em que vai defrontar, na segunda-feira, a finlandesa Miina Sirkeoja por um lugar na final de terça.

Cada categoria de peso do muay thai em Myslenice, nos arredores de Cracóvia, conta com oito lutadores e atribui quatro medalhas (um ouro, uma prata e dois bronzes).

Filipa Oliveira foi a primeira portuguesa em prova na Arena de Myslenice, perdendo com a georgiana Elene Loladze em -54 kg, enquanto Luís Morais, em -91 kg, perdeu por "knock out".

Portugal soma até ao momento nove pódios em Cracóvia2023, nomeadamente três ouros, três pratas e três bronzes, o último deles conquistado hoje pela dupla de padel Afonso Fazendeiro/Miguel Oliveira, além de outros dois "metais" já assegurados, no muaythai.

A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até 2 de julho em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que possui uma delegação com mais de duas centenas de atletas.