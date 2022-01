"Matava o meu corpo para lutar, não tinha mais nada para cortar"

Lutador do UFC, Jake Collier já competiu duas divisões abaixo. Agora, admite que estava a "matar o corpo" para baixar o peso a esse ponto.

Jake Collier, a lutar como peso pesado no UFC, já competiu no peso médio e no peso meio pesado. Com 106 kg, chegou a ter de perder 22 kg para lutar, algo que agora admite que estava a fazer com que "matasse o corpo".

"Eu matava-me para bater 84 kg, porque o meu peso normal era de 106 kg. Chegava a 93 kg e não tinha mais nada para cortar. Aquilo acabava comigo. Estava realmente a matar o meu corpo", começou por dizer.

"No peso meio pesado também precisava de um tempo para me recuperar. Hoje, no peso pesado, estou a sentir-me confortável. Normalmente vinha para as lutas tentar ser muito profissional. "Sim, senhor! Não, senhor!". Desta vez quis ser eu mesmo e divertir-me. Dar entrevistas a ser quem eu sou. Se não gostarem de mim, não há problema. Eu não ligo. Vim para lutar", concluiu Collier, que no sábado venceu Chase Sherman para surpresa de muitos.