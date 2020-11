Masters de Augusta: Trio lidera após primeira volta e Tiger Woods está no décimo lugar

Redação com Lusa

Dustin Johnson, Dylan Frittelli juntaram-se a Paul Casey na liderança da prova, que decorre à porta fechada

O norte-americano Dustin Johnson e o sul-africano Dylan Frittelli juntaram-se, esta sexta-feira, ao inglês Paul Casey na liderança do Masters de golfe, que decorre em Augusta, depois de concluída a primeira volta, suspensa na quinta-feira.

Os três golfistas fecharam a primeira volta, suspensa na quinta-feira devido ao mau tempo e à falta de luz natural, com 65 pancadas, sete abaixo do par do Augusta National Golf Club.

Paul Casey foi o primeiro dos três golfistas da frente a completar a primeira volta, tendo marcado um 'eagle' (duas abaixo do par) e cinco 'birdies (uma abaixo).

Com a segunda volta já a decorrer, o norte-americano Tiger Woods, detentor de cinco títulos, o último dos quais em 2019, fechou a primeira na 10.ª posição, com 68 pancadas.

A 84.ª edição do Masters, que decorre no Augusta National Golf Club, estava inicialmente agendada para decorrer entre 09 e 12 de abril, mas foi adiada para novembro devido à pandemia de covid-19.

A prova está a decorrer à porta fechada, sendo apenas permitida a presença de cerca de 500 pessoas, entre as quais membros do Augusta National Golf Club, responsáveis do torneio, convidados e familiares de jogadores.