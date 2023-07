Marta Paço garante um lugar na final do Europeu de surf adaptado

Redação com Lusa

Competição decorre em Valdoviño, na Galiza, Espanha.

A portuguesa Marta Paço, bicampeã mundial e campeã europeia de surf adaptado, na categoria VI 1 (cegos), qualificou-se para a final do Campeonato Europeu que decorre em Valdoviño, na Galiza, Espanha.

A surfista de Viana do Castelo fez 8,74 pontos e ultrapassou o duelo com a espanhola Carmen Lopez, que somou 5,17, num dia com condições difíceis para a prática da modalidade.

"A Marta ganhou este primeiro round [bateria] e temos altas expectativas de ganhar a medalha de ouro e conquistar pontos importantes para Portugal. Só se lhe acontecer algo muito mau e a espanhola surfar extraordinariamente bem, a medalha nos escapará. Podemos dizer que já tem 'meia medalha' nas mãos", realçou o selecionador Tiago Prieto em declarações reproduzidas em comunicado pela Federação Portuguesa de Surf (FPS).

A atleta de 18 anos sagrou-se campeã europeia em 2019, e ganhou o ouro mundial em 2021 e 2022, e está lançada como favorita para atacar novos títulos.

De resto, no segundo dia do Europeu de Parasurfing, houve mais ação dos surfistas lusos e com saldo positivo, apesar da eliminação de Lucas Borges em "kneel open", já que Tomás Freitas foi segundo classificado, também em "kneel open", e está na final.

Por sua vez, Afonso Faria foi 2.º em 'prone 2' e Pedro Palma foi 3.º na mesma divisão, mantendo-se ambos em prova com a hipótese de somar mais pontos na ronda 2.

Camilo Abdula e Hugo Madruga, que não competiram hoje, também estão na final de 'stand 1', enquanto Hugo Rocha está na final de "stand 2".

"Portugal segue forte na luta pelo título coletivo", assinalou a FPF.