Marta bate recorde de ensaios por Portugal, mas quer "o dobro ou mais"

O português Rodrigo Marta estabeleceu, frente à Polónia, um novo recorde de ensaios ao serviço da seleção portuguesa de râguebi, mas disse esta segunda-feira à agência Lusa que quer "tentar fazer o dobro ou mais".

Com os quatro toques de meta conseguidos no sábado, o ponta dos "lobos" chegou aos 25 ensaios em apenas 28 internacionalizações, aos 23 anos, e superou o registo de António Aguilar, que cruzou a linha adversária 24 vezes, a última das quais em 2014, no seu último de 84 jogos pela seleção.

"É um bom rácio, mas espero não parar por aqui. Tenho pelo menos mais uns 10 anos pela frente, quero tentar fazer o dobro ou mais", assumiu Rodrigo Marta.

O ex-jogador do Belenenses não esconde que "bater este recorde" era algo que lhe "passava pela cabeça", mas sabe que tem de manter o "ritmo" pois tem companheiros de seleção "como o Raffaele Storti ou o Vincent Pinto, que também têm um rácio muito bom".

"É uma ajuda ter amigos que estão por perto e me ajudam a estar constantemente a superar-me. É claro que brincamos com isto, a lutar para ver quem consegue mais ensaios, e isso ajuda-nos bastante a estarmos sempre prontos", comentou.

O "perigo" de ultrapassagem é, portanto, real e o próprio detentor do anterior recorde não tem dúvidas de que o novo registo está em boas mãos.

"Sinceramente, admira-me um pouco que tivesse durado tanto tempo, mas se alguém tivesse de o superar, esta nova geração merece. Quer o Marta, quer o Storti, que provavelmente será o próximo", apontou António Aguilar, em declarações à agência Lusa.

O antigo ponta dos "lobos", que participou na histórica campanha no Mundial de 2007, não tem dúvidas, também, de que o seu anterior registo "vai ser batido por muitos ensaios", até porque o atual estilo de jogo o permite.

"Estas novas gerações marcam mais pontos. É um bom sinal, quer dizer que Portugal está a jogar bem e a marcar muitos ensaios, com um ataque mais forte do que tínhamos na altura", elogiou o atual selecionador de râguebi "sevens" da Alemanha.

Aguilar, de resto, também jogava na posição de ponta, comum aos três jogadores que se prevê que venham a disputar este máximo nos próximos anos, reconheceu Marta.

"A nossa posição, nas pontas, favorece-nos para marcarmos muitos ensaios, somos os finalizadores da equipa. Diria que o Raffaele Storti e o Vincent Pinto, ambos são também novos, têm 22 e 23 anos... Vamos estar sempre os três na luta", previu.

O antigo jogador do Belenenses joga atualmente no Dax, que lidera a Nationale 1, terceiro escalão francês, com mais 11 pontos que o segundo classificado e em boa posição para ascender à ProD2.

Marta já está certo de vir a jogar no segundo escalão no próximo ano, uma vez que já assinou pelo Colomiers, para onde também se irá mudar o companheiro de seleção, Vincent Pinto.

"Quando fui para o exterior foi com a ideia de estar constantemente a subir de nível e senti que o Colomiers é uma oportunidade para evoluir e tentar chegar à I Divisão. E o Vincent Pinto assinou também com eles, vamos ver se conseguimos bater também uns recordes no Colomiers", apontou.

O ponta português encontra-se, atualmente, em Lisboa, a preparar o encontro da seleção portuguesa frente à Roménia, do Europe Championship 2023, que se disputa no domingo, no Estádio do Restelo.

Portugal e Roménia lideram o Grupo B, com 10 pontos, e vão decidir o vencedor do grupo, que terá direito a jogar as meias-finais em casa, frente ao segundo classificado do Grupo A.