Marta Araújo sagra-se campeã portuguesa de pentatlo em pista coberta

Marta Araújo, do Olímpico Vianense, sagrou-se, este sábado, campeã portuguesa absoluta de pentatlo em pista coberta, no primeira dia dos Nacionais de provas combinadas, que estão a decorrer em Braga.

Ainda do escalão sub-20, Marta Araújo conseguiu a melhor prestação entre as atletas presentes, com 3.739 pontos, um novo recorde pessoal, sucedendo a Maria Bento como campeã.

Na segunda posição ficou Barbara Silva, do Jardim da Serra, com um novo recorde pessoal de 3.548 pontos, sendo a melhor entre as seniores.

No pódio do campeonato absoluto ficou Vera Monteiro, do CF Oliveira do Douro, com um recorde pessoal de 3.502 pontos, vencendo no escalão de sub-23.

A competição masculina é liderada pelo ​​​​​​​sub-23 Guilherme Almeida, do Jardim da Serra, com o campeão Manuel Dias, da UFCT, na segunda posição.