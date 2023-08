Mariana Machado conquista ouro nos 5.000 metros dos Mundiais Universitários

Este é já o melhor pecúlio de medalhas de sempre de Portugal nas Universíadas.

A portuguesa Mariana Machado conquistou este sábado a medalha de ouro na prova de 5.000 metros dos Jogos Mundiais Universitários, ampliando para sete os pódios da missão lusa em Chengdu, na China.

A atleta de 22 anos da Universidade do Minho esteve sempre no grupo da frente e concluiu o seu desempenho em 16.02,58 minutos, batendo a chinesa Yuyu Xia, por 1,42 segundos, e a japonesa Risa Yamazaki, por 6,28, respetivamente medalhas de prata e bronze.

Este é o terceiro ouro para Portugal nestes Mundiais Universitários, depois do velocista João Coelho nos 400 metros, também no atletismo, e do nadador Gabriel Lopes, nos 200 metros estilos.

Portugal assegurou ainda na natação medalhas de prata, para Camila Rebelo, neste caso, em 'dose' dupla, com os 100 e 200 metros costas, bem como para Eliana Bandeira no lançamento do peso e Décio Andrade no lançamento do martelo, ambos no atletismo.

