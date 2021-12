Mariana Machado conquista bronze em sub-23 nos Europeus de corta-mato

Outra portuguesa em prova, Lia Lemos terminou na 24.ª posição.

A portuguesa Mariana Machado conquistou hoje a medalha de bronze nos sub-23 dos Europeus de corta-mato, em Dublin, repetindo o resultado conseguido em 2019 na categoria sub-20.

Nuns metros finais em recuperação, a atleta portuguesa chegou ao terceiro lugar, a quatro segundos da italiana Nadia Battocletti, que venceu em 20.32 minutos, e o mesmo tempo da eslovena Klara Lukan, medalha de prata.

O pódio em Dublin foi igual ao da prova de sub-20 em 2019, em Lisboa, com Battocletti a vencer, seguida de Lukan e de Machado.

A outra portuguesa em prova, Lia Lemos, terminou na 24.ª posição, a 1.13 minutos da vencedora, numa prova em que Portugal não apresentou equipa, com a Itália a sagrar-se campeã (18 pontos), seguida da França (25) e da Grã-Bretanha (37).

Na prova masculina de sub-23, Duarte Gomes foi o melhor português, na 15.ª posição, a 41 segundos do britânico Charles Hicks, que triunfou em 24.29 minutos, menos quatro segundos do que o irlandês Darragh McElhinney e sete do que o luxemburguês Ruben Querinjean.

Etson Barros foi 38.º classificado, a 1.36 minutos do vencedor, Alexandre Figueiredo terminou em 43.º, a 1.21, Rúben Amaral foi 56.º, a 1.46, e Miguel Moreira foi 60.º, a 2.00, com Isaac Nader a não terminar.

Por equipas, Portugal foi sétimo, com 96 pontos, longe dos 21 da Irlanda, nova campeã, que teve menos três pontos do que a Grã-Bretanha e 15 do que a França.

Nos sub-20, Pedro Amaro, em 28.º, foi o melhor luso, a 1.05 minutos do novo campeão, o dinamarquês Axel Christensen (17.53), que bateu o norueguês Abdullahi Dahir (18.18) e o compatriota Joel Lilleso (18.21).

João Amaro terminou a corrida em 32.º, a 1.08 do vencedor, Duarte Santos foi 63.º, a 1.45, e Jacinto Gaspar foi 73.º, a 1.59.

Na competição coletiva, Portugal foi 10.º, com 123 pontos, com a Grã-Bretanha a festejar o título, com 34 pontos, menos um do que a Irlanda e dois do que Israel.

Na prova feminina de sub-20, Rita Figueiredo terminou na 46.ª posição, a 0.47 segundos da britânica Megan Keith (13.41), que bateu por três segundos a norueguesa Ingebord Ostgard e por cinco a alemã Emma Heckel.

Entre as restantes portuguesas, Beatriz Fernandes foi 60.ª, a 58 segundos, Camila Gomes 79.ª, a 1.13, e Ana Silva 90.ª, a 1.45.

Portugal terminou em 16.º a prova por equipas de sub-20, com 185 pontos, numa corrida dominada pela Alemanha (15), com Espanha (27) e Grã-Bretanha (32) a conquistarem a prata e o bronze, respetivamente.