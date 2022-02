Maria Siderot conquista medalha de bronze no Open de Sarajevo de judo

No domingo, a seleção portuguesa terá em prova Joana Crisóstomo, em -70 kg, além de João Fernando e Manuel Rodrigues, em -81 kg.

A portuguesa Maria Siderot conquistou a medalha de bronze em -52 kg do Open Europeu de Sarajevo de judo, na capital da Bósnia e Herzegovina, único pódio com atletas lusos do primeiro dia.

A judoca de 25 anos, que tinha sido quinta classificada em 28 de janeiro no Open de Portugal, melhorou o resultado em Sarajevo, ao bater a suíça Manon Monnard com um waza-ari.

Antes, teve de vencer o primeiro combate da repescagem, ante a neerlandesa Rachel van de Meeberg, por ippon, após perder nos quartos de final com a suíça Binta N"Diaye.

Siderot tinha começado com uma vitória ante a turca Buketnur Karabulut, na segunda ronda, a que chegou isenta da primeira.

Em -63 kg, Wilsa Gomes, bronze nos Europeus de 2021, ficou no quinto posto, ao perder o combate pelo bronze, no "ramo" da repescagem, com a romena Florentina Ivanescu.

Inês Ribeiro perdeu com a turca Ebru Sahin no primeiro combate nos -48 kg, o mesmo destino de Teresa Trindade, em -57 kg, no caso com a croata Tena Sikic.

Nos torneios masculinos, Rodrigo Lopes saiu derrotado do confronto com o azeri Samir Piriyev, ficando arredado de lutar por medalhas, assim como Francisco Mendes, que venceu um primeiro combate antes de ceder ante Joshua Katz, da Austrália, ambos em -60 kg.

Em -66 kg, Bernardo Tralhão perdeu logo na primeira ronda, contra o neerlandês Dylan van der Kolk, enquanto Gonçalo Oliveira ficou isento e caiu na segunda, contra o espanhol Carlos Sotillo Gómez.

Já Telmo Gomes ficou a uma vitória da final da sua "pool", e portanto de disputar pelo menos a repescagem, mas cedeu ante o alemão Michel Adam, já depois de levar de vencida o neerlandês Matthijs van Harten.

No domingo, a seleção portuguesa terá em prova Joana Crisóstomo, em -70 kg, além de João Fernando e Manuel Rodrigues, em -81 kg.