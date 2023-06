Maria Alvim afastada nos 16 avos de final na esgrima nos Jogos Europeus

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Redação com Lusa

A portuguesa Maria Alvim foi esta segunda-feira afastada nos 16 avos de final da prova de espada dos Jogos Europeus Cracóvia'2023, numa competição de esgrima em que Luís Macedo (florete) e Fabiana Bonito (espada) não saíram das poules.

Depois de avançar na fase de poules, afastou a romena Alexandra Predescu por 13-8 para chegar aos 16 avos de final, em que foi afastada pela suíça Angelina Favre, por 15-8.

Antes, Macedo e Bonito ficaram pelo caminho na Tauron Arena, como Marta Caride no florete, no domingo.

Portugal tem ainda Miguel Frazão, Filipe Frazão e Max Rod no torneio individual de espada, juntando-se depois para a prova por equipas, esta última a contar como Campeonato da Europa.

Portugal soma até ao momento nove pódios em Cracóvia'2023, nomeadamente três ouros, três pratas e três bronzes, além de outros dois "metais" já assegurados, no muaythai.

A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até domingo em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que possui uma delegação com mais de duas centenas de atletas.