Marcos Freitas perde e falha ronda de 32 do Mundial de ténis de mesa

O português Marcos Freitas falhou o acesso à ronda de 32 do quadro de singulares do Mundial de ténis de mesa, ao perder com o japonês Tomokazu Harimoto, por 4-0, em Durban, na África do Sul.

Marcos Freitas, 60.º do ranking mundial, deu, ainda assim, boa réplica ao oponente de 19 anos, medalha de bronze em Tóquio'2020 e quarto da hierarquia mundial, tendo cedido pelos parciais de 12-10, 11-8, 11-9 e 12-10.

Com este afastamento, Portugal vai ter na ronda de 32 somente João Geraldo e Fu Yu, uma vez que Tiago Apolónia também ficou pelo caminho, ao perder, na segunda-feira, com o vice-campeão europeu e 13.º jogador mundial, o esloveno Darko Jorgic, por 4-1.

Na quarta-feira, João Geraldo (46.º) vai defrontar o vencedor do embate de hoje entre o alemão Patrick Franziska (17.º) e o australiano Xavier Dixon (93.º), enquanto Fu Yu (30.ª) medirá forças com a chinesa Wang Yidi (quarta).

Em pares, Fu Yu e Jieni Shao já tinham ficado pelo caminho, ante uma dupla de Singapura, enquanto em pares mistos João Geraldo e Shao cederam ante opositores mexicanos.