Marcos Freitas: "Espero que o ténis de mesa continue a tradição e ganhe medalha"

Redação com Lusa

Nas meias-finais do torneio de singulares de ténis de mesa dos Jogos Europeu, o madeirense vai defrontar o vencedor do desafio entre o alemão Dang Qiu, nono do mundo, campeão da Europa e primeiro cabeça de série, e o francês Alexis Lebrun, 18.º.

O português Marcos Freitas assumiu esta segunda-feira ter uma medalha no horizonte do torneio de singulares de ténis de mesa dos Jogos Europeus, embora ciente das "dificuldades" que vai ter já na terça-feira nas meias-finais.

"Sei que é uma prova muito difícil, mas fiz uma boa preparação. Gostaria de levar uma medalha para casa. Em Baku'2015, conseguimos o primeiro lugar e em Minsk, o terceiro. Espero que o ténis de mesa continue a tradição e ganhe medalha", disse à Lusa.

O madeirense, que se referia aos pódios de equipas masculinas nas primeiras edições dos Jogos Europeus, deseja agora também um êxito individual, que Fu Yu conquistou na Bielorrússia, nomeadamente o ouro.

"[O pódio] Está no horizonte, mas ainda um pouco longe. Só temos três medalhas. Estou nos quatro melhores, tenho de ganhar um dos dois desafios. Para já, só penso no jogo de terça-feira, recuperar, fazer fisioterapia, tratar do ombro e cotovelo. Ver o jogo do rival, preparar-me e dar tudo", vincou.

"Às vezes temos bons mapas e não aproveitamos e outras temos difíceis e ganhamos. Tenho muitos anos de experiência e sei que, se estiver em bom nível, consigo disputar bem as rondas e é isso que tem acontecido", ilustrou, depois de afastar no torneio três adversários com melhor classificação internacional.

Hoje, o atleta de 35 anos, 60.º do ranking mundial, voltou a encontrar um rival mais bem posicionado num quadro difícil, o esloveno Darko Jorgic, de 24 anos, que é 14.º do mundo, impondo-se pelos parciais de 11-9, 11-7, 11-9, 8-11, 11-13 e 11-4, em 55 minutos.

"É um dos melhores do mundo e foi aos quartos de final nos Jogos Olímpicos. Sabia que ia ser uma luta constante. Ele sobrevive a muitas partidas assim, na diferença. Entrei como "underdog", ele é que era o favorito, está à minha frente no ranking. Depois de fazer 3-0, sabia que mais cedo ou mais tarde ia fechar", resumiu, congratulando-se por não ter permitido ao adversário estar ao seu nível habitual.

Ainda hoje, Fu Yu, de 44 anos, 29.ª da hierarquia mundial, vai defrontar a monegasca Xiaoxin Yang, 18.ª, tentando atingir as meias-finais na defesa do título que alcançou em Minsk'2019.

Portugal soma até ao momento nove pódios em Cracóvia'2023, nomeadamente três ouros, três pratas e três bronzes, além de outros dois "metais" já assegurados, no muaythai.

A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até domingo em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que possui uma delegação com mais de duas centenas de atletas.