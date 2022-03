Marcos Freitas eliminado no Star Contender de Doha

Com a eliminação de Marcos Freitas, depois de Shao Jieni e Tiago Apolónia terem sido afastados da competição no domingo, Portugal ficou sem representantes na prova no Catar.

Marcos Freitas foi eliminado na ronda de 32 do torneio Star Contender de ténis de mesa, a decorrer em Doha, encerrando a participação portuguesa na prova.

Marcos Freitas, 27.º do ranking mundial, perdeu por 1-3 (7-11, 11-6, 5-11, 9-11) e foi eliminado pelo chinês Zhou Qihao, 99.º da hierarquia e que na ronda anterior já tinha afastado Tiago Apolónia.

Com a eliminação de Marcos Freitas, depois de Shao Jieni e Tiago Apolónia terem sido afastados da competição no domingo, Portugal ficou sem representantes na prova no Catar.