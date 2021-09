Marcos Freitas e Fu Yu nas meias-finais do Top 16 Europeu de ténis de mesa

A atleta olímpica portuguesa vai discutir o acesso à final com a romena Bernardette Szocs

Os portugueses Marcos Freitas, 23.º do ranking mundial, e Fu Yu, 54.ª, qualificaram-se para as meias-finais do torneio Top 16 Europeu de ténis de mesa, após avançarem duas eliminatórias, em Salónica, na Grécia.

Marcos Freitas arrancou ante o dinamarquês Jonathan Groth, 32.º jogador da hierarquia mundial, e começou por vencer por 4-2, pelos parciais de 11-13, 11-5, 8-11, 11-7, 11-7 e 14-12.

Seguiu-se, da parte da tarde, o francês Simon Gauzy, 19.º, no duelo mais equilibrado até aqui, conseguindo superiorizar-se na "negra", por 4-3: 12-10, 10-12, 13-11, 10-12, 11-9, 8-11 e 11-3.

Nas meias-finais, encontrará o inglês Liam Pitchford, 14.º jogador mundial, ou o francês Emmanuel Lebesson, 40.º.

Por seu lado, Fu Yu começou ante a luxemburguesa Lian Xin, 44.ª da tabela mundial, que afastou por 4-2, com os parciais de 11-7, 11-8, 9-11, 11-8, 9-11 e 11-9, seguindo para os "quartos" contra a húngara Dora Madarasz, 65.ª jogadora mundial.

Nessa partida, superiorizou-se por claros 4-0, com os parciais de 11-4, 11-8, 11-8 e 14-12.

A atleta olímpica portuguesa vai discutir o acesso à final com a romena Bernardette Szocs, 27.ª no "ranking" da ITTF.

Pelo caminho na primeira ronda do torneio ficou a lusa Shao Jieni, 62.ª atleta mundial, ante Sofia Polcanova, 16.ª da hierarquia, por 4-2, depois de dar a voltar ao jogo inicial (7-11) e liderar por 2-1, com 11-5 e 11-6.

Mas, a austríaca acertou o jogo e venceu os restantes parciais, por 11-8, 11-7 e 11-6, eliminando a atleta olímpica portuguesa.