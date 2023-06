Marcos Freitas atinge final de ténis de mesa dos Jogos Europeus

Madeirense operou uma reviravolta frente ao jovem Alexis Lebrun e vai decidir o título hoje, ao fim do dia, frente ao irmão mais novo do francês, um prodígio de 16 anos.

Marcos Freitas apurou-se para a final do torneio de singulares masculinos de ténis de mesa dos Jogos Europeus, ao bater o francês Alexis Lebrun por 4-2, recuperando da desvantagem de 1-2. A final será ainda hoje, pelas 18h20 portuguesas, ficando então a saber-se se a 12.ª medalha portuguesa em Cracóvia'2023 será ouro ou prata.

O madeirense de 35 anos, 60.º do ranking mundial, bateu o 18.º do mundo, por 11-9, 7-11, 8-11, 12-10, 11-8 e 11-6, tendo recuperado de uma desvantagem de cinco pontos no quarto set, que ganhou por 12-10, virando o rumo do jogo.

Freitas vai receber a sua terceira medalha em Jogos Europeus, pois foi campeão em 2015 e terceiro em 2019, sempre na competição por equipas. Em singulares, Portugal conseguiu o ouro em Minsk2019, por Fu Yu, nos singulares femininos.

Esta vai ser a quarta medalha do ténis de mesa em Jogos Europeus e a 12.ª da Missão Portugal em Cracóvia'2023. Aos nove pódios já garantidos vão juntar-se esta tarde o de Marcos Freitas e dois no muaythai, também de ouro ou prata.

Marcos Freitas, que bateu um francês de 19 anos, vai defrontar na final o seu irmão mais novo, Felix Lebrun, um prodígio de 16 anos. Perante o veterano croata Andrej Gacina o jovem dominou por completo, vencendo por 4-0, com 11-9, 11-4, 11-3 e 13-11.

Freitas nunca tinha atingido finais de singulares nos Jogos Europeus, mas já possui uma medalha de prata e duas de bronze em Campeonatos da Europa, nos quais foi campeão por equipas (2014) e em pares (2011).