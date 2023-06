Marcos Freitas: "Queria o ouro e tenho nível para isso"

Mesatenista conquistou a medalha de prata nos Jogos Europeus

O português Marcos Freitas conquistou esta terça-feira a prata em singulares masculinos do ténis de mesa nos Jogos Europeus Cracóvia'2023, mas queria "o ouro", para o qual considera ter nível após eliminar vários adversários mais bem posicionados no ranking mundial.

"Neste momento, estou um pouco frustrado, sabe a pouco. Queria o ouro e tinha nível para isso. Mas, analisando a prova toda, é um bom resultado. Já são muitos dias, com vitórias com jogadores muito fortes, alguns deles à minha frente no ranking. Estou num bom momento de forma, estou bem fisicamente", disse aos jornalistas após a derrota na final com o francês Felix Lebrun.

Na Hutnik Arena, o português de 35 anos, 60.º do ranking mundial, perdeu ante o 31.º jogador da hierarquia, de apenas 16 anos, por 9-11, 11-5, 11-5, 4-11, 5-11, 11-2 e 13-11.

Depois de um primeiro set em que começou a vencer 6-0, acabou por impor-se por 11-9 ao segurar a recuperação do prodígio francês, irmão de quem afastou também esta terça-feira, nas meias-finais, Alexis Lebrun, 18.º jogador mundial.

Lebrun respondeu ao vencer os sets seguintes, mas triunfos no quarto e quinto sets permitiram ao português colocar-se em posição para vencer, antes de o jovem forçar a "negra".

No jogo decisivo, "faltou fechar", admitiu, porque chegou a estar a vencer por 9-7, perdendo na frieza com o adversário.

"Foi um jogo muito equilibrado, com sete sets e um dia muito cansativo. Apesar de ter perdido o sexto set, consegui virar 9-7 para mim. Achei que estava perto, mas perdi nas diferenças. Não deixa de ser uma grande prova e uma medalha para Portugal. É preciso descansar e depois pensar na prova de equipas", analisou.

No torneio, em que começou na primeira ronda e afastou também o 14.º jogador do ranking, o esloveno Darko Jorgic, conseguir uma medalha "é sempre bom", embora não esconda a frustração, por ter "tudo para ganhar".

"Ele manteve-se muito frio no fim. Cometi erros que não é normal eu cometer, na parte final. Devia ter feito uma tática um pouco diferente. Fica a experiência e vai haver mais provas", garantiu, antes de admitir que esta derrota lhe dá mais 'fome' para o torneio por equipas.

É a terceira medalha de Marcos Freitas em Jogos Europeus, a primeira a título individual, depois do ouro por equipas em Baku'2015 e do bronze em Minsk'2019, e a quarta do ténis de mesa, que tem ainda o ouro de Fu Yu na segunda edição.

A seleção portuguesa de ténis de mesa tem ainda uma formação masculina e uma feminina nos respetivos torneios por equipas.

Portugal soma agora 13 pódios em Cracóvia'2023, nomeadamente três ouros, sete pratas e três bronzes, quatro deles conquistados hoje (duas pratas no muaythai, outra na esgrima e esta no ténis de mesa).

A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até domingo em Cracóvia e na região polaca de ​​​​​​​Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que tem uma delegação com mais de duas centenas de atletas.