Maratona do Porto marcada para 6 de novembro

A maratona do Porto vai realizar-se em 6 de novembro, com a partida para os 42,195 quilómetros instalada junto ao Aquário Sea Life (Castelo do Queijo) e a meta no Parque da Cidade (avenida do Parque).

Segundo comunicado da organização desta 18.ª edição, há ainda uma corrida secundária de 10 quilómetros e uma caminhada familiar de seis quilómetros, igualmente pela zona ribeirinha da Cidade Invicta.

Na clássica distância maior, que inclui passagens por Matosinhos e Leça da Palmeira, o recorde da prova foi estabelecido em 2021 pelo queniano Zablon Chumba (02:08,58 horas), enquanto a compatriota Monica Jepkoech detém o máximo da vertente feminina desde 2017 (02:26,58 horas).