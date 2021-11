Manuel Centeno campeão de bodyboard pela nona vez, Teresa Padrela pela primeira

Teresa Padrela conquistou o título feminino pela primeira vez.

O veterano Manuel Centeno, de 41 anos, sagrou-se campeão nacional de bodyboard pela nona vez, em Peniche, onde Teresa Padrela conquistou o título feminino pela primeira vez.

Na praia de Supertubos, Centeno impôs-se a Rodrigo Lopes, Pedro Bettencourt e Daniel Fonseca, segundo, terceiro e quarto classificados na quarta e última etapa do campeonato nacional, na qual Miguel Ferreira perdeu a liderança da competição, ao ser eliminado na primeira ronda.

Depois de ter conquistado o seu primeiro título de campeão nacional em 2000, Centeno sucede no historial a Daniel Fonseca, vencedor em 2017, 2019 e 2020.

Na competição feminina, Teresa Padrela, de 20 anos, segurou o primeiro lugar, ao vencer a final, relegando a rival Filipa Broeiro para a segunda posição. Mariana Silva terminou a etapa no terceiro posto e a heptacampeã Joana Schenker no quarto, depois de não ter comparecido no heat.