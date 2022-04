Mais dois portugueses na próxima ronda após dia curto no Caparica Surf Fest

Yolanda Hopkins esteve em destaque no segundo dia do Allianz Figueira Pro

Garantidos na "ronda a 96" estão agora Eduardo Fernandes, Martim Carrasco, Afonso Antunes, Jácome Correia, Tomás Fernandes, Henrique Pyrrait, João Mendonça, Diogo Martins, Pedro Coelho, Gabriel Ribeiro, João Vidal, Miguel Blanco, Joaquim Chaves, Luís Perloiro, Francisco Ordonhas e Rafael Silva

Francisco Ordonhas e Rafael Silva avançaram hoje para a "ronda dos 96", que conta com mais 14 atletas portugueses, na prova do circuito europeu de qualificação da Liga Mundial de Surf, que decorre na Costa de Caparica.

Num dia de ondas pequenas na Praia do Paraíso, a organização decidiu realizar apenas as cinco baterias que faltavam para completar a "ronda dos 128", e foi na 13.ª que competiram Francisco Ordonhas (primeiro com 11,84 pontos, em 20 possíveis) e Rafael Silva (segundo com 9,23), enquanto o compatriota Rodrigo Lebre (quarto com seis pontos) ficou pelo caminho, tal como o italiano Matteo Calatri (8,23).

Garantidos na "ronda a 96" estão agora Eduardo Fernandes, Martim Carrasco, Afonso Antunes, Jácome Correia, Tomás Fernandes, Henrique Pyrrait, João Mendonça, Diogo Martins, Pedro Coelho, Gabriel Ribeiro, João Vidal, Miguel Blanco, Joaquim Chaves, Luís Perloiro, Francisco Ordonhas e Rafael Silva.

Mais à frente, fruto de melhor "ranking", garantiram já presença nos últimos 64 em prova Pedro Henrique, Vasco Ribeiro, Martim Paulino, Guilherme Ribeiro e Guilherme Fonseca.

Hoje não houve competição na prova feminina, que também conta com forte presença portuguesa, nomeadamente, Beatriz Costa, Maria Salgado, Carolina Santos, Camila Cardoso e Carolina Mendes, todas garantidas na "ronda das 48".

Depois, na terceira ronda ("ronda das 32"), têm presença garantida Teresa Bonvalot, Beatriz Carvalho, Iolanda Hopkins, Mafalda Lopes, Maria Dias e Francisca Veselko.

O Estrela Galicia Caparica Surf Fest, que conta com uma prova de qualificação masculina de 3.000 pontos e uma prova de qualificação feminina de 1.000 pontos, decorre entre 05 e 10 de abril, na Praia do Paraíso, Costa de Caparica, Almada.