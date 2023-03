Maia vai ser a capital mundial da ginástica acrobática até domingo

Provas marcadas para os complexos de ginástica e de ténis da Maia.

Mais de 1.600 atletas vão competir de quinta-feira a domingo na Taça do Mundo de ginástica acrobática e no VIII Maia International Acro Cup, provas que decorrem nos complexos de ginástica e de ténis da Maia.

"No seu conjunto representam o maior torneio gímnico jamais realizado em Portugal e a maior prova de ginástica acrobática alguma vez realizada a nível mundial. Estarão em competição mais de 1.600 ginastas de 26 países, com destaque para a presença de vários campeões do mundo e da Europa", destaca a organização, a cargo do Acro Clube da Maia.

Em termos nacionais, destaque para o trio composto por Carolina Marques, Eduarda Portela e Joana Pinto, "ginastas jovens, com muita vontade de seguir as pisadas das suas antecessoras" na corrida ao pódio, conforma destaca o treinador Lourenço França, do Acro Clube da Maia.

Este é o único evento a receber a Taça do Mundo há 11 anos consecutivos: "É sinónimo da excelente organização. Somos a única cidade e a única organização no mundo que recebeu, de forma consecutiva, de 11 etapas".

Além dos mais de 1.600 ginastas, as competições contam com prémios monetários acumulados de 12.000 euros.