Mafalda Rosa sexta na Taça do Mundo de natação em águas abertas

Mafalda Rosa terminou esta segunda-feira no sexto lugar a Taça do Mundo de natação em águas abertas de Soma Bay, no Egito, enquanto Tiago Campos foi 16.º na prova masculina.

A jovem nadadora do CN Rio Maior, de 19 anos, concluiu os 10 quilómetros da prova egípcia em 02:04.20,40 horas, a 15,8 segundos da vencedora, a alemã Leonie Beck.

"Tive sempre boas sensações numa prova com condições difíceis com vento e água "picada". No geral foi um resultado bastante positivo. Estamos a falar numa Taça do Mundo, em que competi com as melhoras nadadoras da atualidade. Estou mais que orgulhosa pelo meu resultado e agora é continuar porque vem aí mais provas", referiu a portuguesa, campeã da Europa de juniores em 2021 e bronze em 2022.

A neerlandesa Sharon van Rouwendaal, prata em Tóquio'2020, foi segunda, ao gastar mais 2,7 segundos do que Beck, atual campeã da Europa, à frente da brasileira Ana Marcela Cunha, campeã olímpica, que tardou mais 6,4 segundos a cruzar a linha de chegada.

Na prova masculina, vencida pelo alemão Florian Wellbrock, em 01:48.33,7 horas, o português Tiago Campos, de 24 anos, foi 16.º, com o tempo de 01:57.14.5 horas.

"Penso que a minha participação na Taça do Mundo foi bastante positiva. Vim competir com os melhores do mundo. O 16.º lugar está dentro dos meus objetivos. Uma prova muito dura em termos de condições: muitas ondas, bastante vento. Agora vamos ter mais competições e espero também estar bem", referiu o também nadador do CN Rio Maior, igualmente citado pela Federação Portuguesa de Natação (FPN).

Wellbrock, campeão em Tóquio'2020, impôs-se por um décimo de segundo ao francês Marc-Antoine Olivier, segundo classificado, e por 1,8 segundos ao também gaulês Logan Fontaine, que foi terceiro.