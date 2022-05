Mafalda Lopes eliminada na segunda ronda do GWM Sydney Surf Pro

Redação com Lusa

A surfista portuguesa Mafalda Lopes foi este sábado eliminada na segunda ronda do GWM Sydney Surf Pro, na Austrália, a segunda etapa no Challenger Series.

A surfista portuguesa terminou a sexta bateria da segunda ronda no quarto e último lugar, com 10,93 pontos (6,86 e 4,10 nas duas melhores ondas), sendo batida pela australiana Zahly Kelli, que somou 13,87 (8,00 e 5,87) e pela norte-americana Alyssa Spencer, com 11,66, ambas apuradas para a ronda seguinte.

Em terceiro ficou a australiana Ellie Harrison, com 11,10 (4,33 e 6,77), que tal como a portuguesa, ficou pelo caminho.

Teresa Bonvalot, que horas antes venceu a sua bateria, com 13,26 pontos, é a única portuguesa ainda em prova, defrontando nos oitavos de final a havaiana Zoe McDougall por um lugar nos quartos de final.

Yolanda Hopkins e Francisca Veselko foram eliminadas na primeira ronda, enquanto no setor masculino Frederico Morais também caiu na primeira ronda e Vasco Ribeiro na segunda.

O GWM Sydney Surf Pro é a segunda prova do Challenger Series, que atribui 12 vagas masculinas e seis femininas para o circuito principal de 2023.