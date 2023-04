Mafalda Lopes e Marco Mignot são os vencedores do Caparica Surf Fest

Redação com Lusa

Na Praia do Paraíso, na Costa de Caparica, a surfista da casa venceu o primeiro QS da carreira, ao impor-se diante da experiente Pauline Ado.

A portuguesa Mafalda Lopes e o francês Marco Mignot conquistaram este sábado o Caparica Surf Fest, prova do circuito de qualificação da Liga Mundial de Surf (WSL), na vertente feminina e masculina, respetivamente.

Na Praia do Paraíso, na Costa de Caparica, a surfista da casa venceu o primeiro QS da carreira, ao impor-se diante da experiente Pauline Ado, com um total de 16,33 pontos, enquanto a francesa amealhou 12,33.

Antes, na primeira bateira das meias-finais, com um 11,83 pontos, Mafalda Lopes superou a compatriota campeã europeia Francisca Veselko (7,10), e na outra "meia", Ado (11,60) foi mais forte do que a lusa Yolanda Hopkins (10,17).

Após o triunfo, Mafalda Lopes não escondeu a felicidade e disse não ter "palavras para descrever" o momento.

"Estou muito feliz, estava mesmo a precisar disto e quero agradecer a todos. Não há palavras para descrever. Já tinha feito a final uma vez, é um lugar tão especial onde aprendi a surfar, estou feliz por o prémio ficar por cá", manifestou.

Na vertente masculina, Vasco Ribeiro apurou-se para a final, na qual não conseguiu o título, já que não foi além dos 15,40 pontos, insuficientes para ultrapassar os 17,80 de Marco Mignot, que se sagrou também campeão europeu, graças à presença nas "meias".

Nas meias-finais, Vasco Ribeiro (13 pontos) tinha imperado frente a Justin Becret (11,93), enquanto Mignot (11) triunfou sobre o marroquino Teva Bouchgua (6,43).

"Não sabia que tinha de chegar a este 'heat' para ser campeão. No início, estava a lutar por um lugar no Challenger Series e agora sou campeão. Estou sem palavras. É resultado de muito trabalho e dedicação. Quando tens um sonho e estás obcecado com esse sonho, fazes acontecer. Não devemos duvidar de nós, por muitos erros que façamos, temos lições que vamos aprender, mas vamos sempre conseguir se acreditarmos", expressou Marco Mignot.