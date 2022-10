Madjer lamenta fim do futebol de praia no Sporting

Escreveu uma mensagem nas redes sociais.

Madjer, um dos melhores jogadores de sempre de futebol de praia, utilizou as redes sociais para comentar o fim da modalidade no seu clube de sempre, o Sporting. O antigo responsável pela secção dos leões sublinhou o "dia negro para o futebol de praia nacional e mundial."

O Sporting procedeu na quinta-feira à extinção da modalidade, realocando 200 mil euros para outras modalidades.

Leia a mensagem na íntegra:

"Ontem foi um dia negro para o futebol de praia nacional e mundial. O Sporting Clube de Portugal cessou a modalidade no clube. Fui educado a acompanhar o meu clube do coração no que era considerado um programa familiar, onde se iniciava com jogos de formação no campo pelado ao lado do velhinho estádio José Alvalade, passando pela Nave e terminando no estádio. Como amante do desporto, é sempre com uma tristeza imensa que vejo perder-me uma modalidade num clube seja por que motivo for, porque deixa-se vivo um passado, mas a oportunidade de criar atletas e ídolos identificados com a modalidade e com o clube deixará de existir, pelo menos de uma forma momentânea, e que por sua vez enfraquece as Seleções Nacionais. Ao meu clube de coração agradeço a oportunidade de o ter representado e deixar meu legado enquanto jogador com várias conquistas, e como responsável da modalidade de 2017 a 2019 ter criado uma equipa feminina sénior que conquistou a primeira Taça Nacional de futebol de praia, ter criado a primeira equipa B sub-21 com vários atletas agora a fazerem parte de alguma convocatórias de SN, uma equipa Sub-16 que alcançou o honroso 3º Lugar na Madjer Youth Cup International, e onde muitos desses atletas agora fazem parte de plantéis seniores de clubes nacionais e alguns com algumas experiências internacionais! Umas últimas palavras de agradecimento a todos aqueles que acreditaram e abraçaram o projeto de uma forma profissional, e honrando sempre os valores do clube, e a ti filho, Bernardo Saraiva, que te deixei num caminho que inconscientemente decidiste seguir... Segue o teu sonho e nunca desistas, apesar de saber que enquanto sportinguista o quanto estás a sofrer neste momento! A todos os sportinguistas e também a muitas pessoas de outros clubes que têm se manifestado numa onda de carinho, respeito e solidariedade o meu muito obrigado de coração! Enquanto profissional, irei sempre dar tudo em cada desafio que me colocarem pela frente! Saudações leoninas."