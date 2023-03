"Madeira é o palco das primeiras oportunidades para os mínimos para Paris'2024"

Campeonatos nacionais de natação disputam-se entre quinta-feira e domingo na Madeira

O presidente da Federação Portuguesa de Natação (FPN) disse esta quarta-feira que a Madeira vai ser o "palco das oportunidades" para a qualificação para os Jogos Olímpicos Paris'2024, nos campeonatos nacionais da modalidade, entre quinta-feira e domingo.

"Mais uma vez, a Madeira é o palco das primeiras oportunidades para os nadadores obterem os mínimos de participação para Paris'2024 e é a última oportunidade para obterem os mínimos de participação para os Campeonatos do Mundo de Fukuoka [no Japão], que se irão realizar em julho de 2023", afirmou António Silva.

Na conferência de apresentação do evento, que teve lugar no local da competição, o dirigente explicou que se trata igualmente de "uma janela de oportunidades para a obtenção dos mínimos para o Campeonato 23", uma nova competição que se vai iniciar este ano.

Nos quatro dias de competição, vão marcar presença 104 clubes, um total de 724 atletas, estando ainda envolvidas no evento cerca de 1 500 pessoas, numa iniciativa que, segundo o presidente, que acumula a mesma função na Liga Europeia de Natação, é de cooperação com as entidades madeirenses.

"Não é uma iniciativa isolada, mas de cooperação que já tem um campeonato histórico, que começou já em 2015, com os Nacionais em piscinas curta, os Nacionais de masters, os Campeonato da Europa de natação adaptada em 2016 e 2021, o Campeonato do Mundo de polo aquático sub-20 em 2019 e o Campeonato do Mundo de natação adaptada em 2022", referiu.

António Silva adiantou ainda que espera, à semelhança do ano passado, que a região "seja o palco da obtenção de grandes marcas, como recordes nacionais, que se forem batidos deverão dar o apuramento para as diferentes competições".

Diogo Ribeiro, em especial nos 50 metros livres (21,92 segundos) e nos 100 mariposa (51,61), distâncias em que já conseguiu as marcas de qualificação - 21,96 e 51,67, respetivamente - e Miguel Nascimento, também nos 50 livres (21,90) são candidatos a garantirem já 'passaportes' para Paris'2024, tal como Ana Catarina Monteiro, nos 200 mariposa, e Francisco Santos, nos 200 costas.

O presidente da FPN explicou que no Funchal irá decorrer ainda no presente ano o Campeonato da Europa de natação artística, na primeira semana de agosto, e o congresso dos 52 países europeus que são afiliados à Liga Europeia de Natação, em 16 e 17 de setembro.

Em representação dos atletas, a nadadora Tamila Holub, campeã europeia de natação júnior em 2016 nos 1.500 metros, e que esteve presente nos Jogos Olímpicos Rio'2016 e Tóquio'2020, garantiu ser sempre "uma alegria muito grande voltar à Madeira e às suas instalações incríveis", tendo revelado serem as suas favoritas.

"Já fiz aqui a minha preparação para Tóquio'2020, espero continuar a fazer aqui a minha preparação para Paris'2024 e sendo esta a primeira oportunidade para fazer os mínimos, obviamente, que todos os atletas estão muito motivados. Espero que muitos atletas o consigam, porque é sempre um orgulho poder representar o país e quantos mais formos, melhor é", adiantou a nadadora.

O secretário regional com a pasta da Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, sublinhou que não se trata de apenas mais um evento, mas sim "o resultado de um compromisso que foi assumido há alguns anos entre o governo Regional [da Madeira], a Federação Portuguesa de Natação e a Associação de Natação, para em conjunto conseguir organizar um conjunto de eventos de grande relevância, seja no âmbito nacional ou internacional na região".

Segundo o diretor do Desporto da Câmara Municipal do Funchal, Duarte Oliveira, "estes eventos têm uma importância capital no desenvolvimento desportivo e do rendimento dos atletas da região, que precisam desta experiência competitiva".