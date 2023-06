Madalena Amaral Almeida quarta na Taça Europeia de triatlo de Wels

Redação com Lusa

A atleta portuguesa Madalena Amaral Almeida foi, este sábado, quarta classificada na prova da Taça Europeia de triatlo de Wels, na Áustria, na qual Inês Rico foi sexta.

Madalena Almeida cumpriu os 750 metros de natação, 20 km de bicicleta e cinco km de corrida em 59.50 minutos, a apenas 15 segundos da vencedora, a cazaque Ekaterina Shabalina (59.35), que superou a alemã Jule Behrens, segunda, por cinco segundos, e a francesa Kristelle Congi, terceira, por 13.

Inês Rico concluiu a prova na sexta posição, com mais 33 segundos do que a vencedora.

Na prova masculina, Miguel Tiago Silva foi o melhor entre os quatro portugueses, ao terminar no oitavo posto, com 53.34 minutos, mais 32 segundos do que o vencedor, o alemão Simon Henseleit (53.02), que bateu por dois segundos o segundo classificado, o austríaco Jan Bader, e por oito o terceiro, o britânico Hugo Milner.

João Mansos foi o segundo melhor luso, ao ser 13.º, a 47 segundos do vencedor, Tiago Fonseca foi 25.º, com mais 1.24 minutos, e André Dias foi 28.º, com mais 1.31.