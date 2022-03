Lutadora ucraniana manda mensagem a Putin: "Vai-te f****"

Maryna Moroz diz que é difícil preparar-se para o combate de sábado, no UFC 272, mas quer mostrar que o povo ucraniano é "forte".

Maryna Moroz, lutador ucraniana no UFC, fez críticas ferozes a Vladimir Putin na sequência da invasão da Rússia à Ucrânia.

"Quero dizer 'vai-te f****, Putin. Amo o meu país, não toques na Ucrânia. Este é o meu país. É um momento difícil, quero apoiar o meu país, o presidente , o exército e quero dizer que não quero guerra. Estou preocupada com a minha família", atirou em declarações à TMZ, em antevisão ao combate com a cazaque Mariya Agapova, no UFC 272.

"É muito difícil preparar-me para o combate, mas quero mostrar que a rapariga ucraniana é forte e focada. Vou lutar e mostrar que o povo ucraniano é forte", frisou.