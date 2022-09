Lusitanos XV vencem Iberians e lideram na Super Cup de râguebi

Redação com Lusa

Os Lusitanos XV venceram este sábado os Castilla y León Iberians por 22-20, em Valladolid, e isolaram-se na liderança da Conferência Oeste da Super Cup de râguebi, com mais três pontos do que os espanhóis.

A franquia da Federação Portuguesa de Râguebi (FPR) chegou ao intervalo a vencer por 14-6, com ensaios de Pedro Lucas e Nuno Sousa Guedes, que transformou com sucesso ambos os toques de meta.

No segundo tempo, os Iberians chegaram também à área de validação, mas um ensaio de David Wallis e uma penalidade de Sousa Guedes colocaram a equipa a salvo da reação dos Iberians, que ainda reduziram através de um ensaio de penalidade, para estabelecer o 22-20 final.

O resultado isola os Lusitanos XV na liderança da Conferência Oeste, com 13 pontos, mais três do que os Iberians, que conquistaram ponto de bónus defensivo (derrota por diferença igual ou inferior a sete pontos).

As duas equipas voltam a defrontar-se em 15 de outubro, no Jamor, num encontro que pode definir o vencedor do grupo, uma vez que os Delta (cinco pontos) e os Brussels Delvis (um ponto) aparentam ser de "outro campeonato".

A Super Cup de râguebi é uma competição europeia criada no ano passado pela Rugby Europe com o objetivo de promover o desenvolvimento da modalidade nos países emergentes.

Os Lusitanos XV disputam a competição exclusivamente com jogadores elegíveis para a seleção portuguesa que alinham em clubes nacionais.

Em 2021/22, a equipa portuguesa sagrou-se vice-campeã da competição, após perder (17-14) a final, em Lisboa, frente aos georgianos Black Lion.