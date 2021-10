Lusitanos XV somam terceira vitória na Super Cup europeia de râguebi

A Super Cup de râguebi é uma competição europeia criada este ano pela Rugby Europe para equipas de franquia oriundas de países emergentes na modalidade

Os Lusitanos XV venceram os neerlandeses do Delta, por 50-7, em Amersfoort (Países Baixos), e somaram a terceira vitória noutros tantos encontros da Super Cup europeia de râguebi, consolidando a liderança da Conferência Oeste da competição.

A franquia da responsabilidade da Federação Portuguesa de Râguebi (FPR) já vencia por 15-7 ao intervalo, com ensaios de Rafael Simões e Vasco Ribeiro, e 'disparou' no segundo tempo para uma vitória confortável, com mais cinco ensaios, de João Freudenthal, João Granate, Rodrigo Marta, Pedro Lucas e João Mateus.

Os sete ensaios somados pelos portugueses valeram o ponto de bónus ofensivo, num encontro em que Jorge Abecassis somou 15 pontos, ao transformar seis toques de meta e uma penalidade.

Os Lusitanos XV lideram a Conferência Oeste da competição com 14 pontos, mais oito que os Delta (8) no mesmo número de encontros e mais 10 que os Brussels Devils (10) e 13 que os Castilla Y León Iberians (1), equipas que se defrontam no domingo.

