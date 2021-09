Lusitanos XV iniciam Super Cup de râguebi com duplo confronto ante espanhóis

Castilla y León Iberians será o adversário da equipa portuguesa na fase de grupos. Primeiro jogo está marcado para 18 de setembro e o segundo a 26 deste mês

Os Lusitanos XV, equipa portuguesa que vai disputar a Super Cup de râguebi, iniciam a participação na nova competição europeia de clubes com um duplo confronto frente aos Castilla y León Iberians, anunciou esta quarta-feira a Rugby Europe.

A franquia da responsabilidade da Federação Portuguesa de Râguebi (FPR) recebe os rivais espanhóis em 18 de setembro (17h), em Lisboa, e visita o mesmo adversário na semana seguinte, em 26 de setembro (11h), em Madrid.

A competição prossegue cerca de um mês depois, com os Lusitanos XV a visitarem os Delta, em 23 de outubro (14:30), em Amesterdão, e os Brussels Devils, em 30 do mesmo mês (horário ainda não definido), em Bruxelas.

A fase de grupos termina em dezembro, após os Lusitanos XV receberem os belgas, no dia 04, e os holandeses, no dia 11, estando ambas as partidas agendadas para as 15:00.

A Super Cup é uma nova competição europeia de clubes organizada pela Rugby Europe, destinada a clubes e franquias dos países emergentes da modalidade.

A equipa portuguesa integra a Conferência Oeste da competição, enquanto a Conferência Este será disputada pelas franquias georgiana Black Lion e israelita Tel-aviv Heat, além do campeão e vice-campeão da Rússia, o Enisey STM e o Lokomotiv Penza, respetivamente.

Os dois primeiros classificados de cada conferência apuram-se para as meias-finais, disputadas a uma mão, que terão lugar durante o mês de abril de 2022, no campo do vencedor de cada conferência.

A final terá lugar em maio de 2002, em data e local a designar pela Rugby Europe.