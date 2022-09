Luísa Miranda medalha de bronze nos Europeus juniores de triatlo crosse

A portuguesa terminou a sua prova em 1:16.21 horas, batendo, ao sprint, a espanhola Irene Betrian, por um segundo.

Luísa Miranda conquistou a medalha de bronze nos Europeus juniores de triatlo crosse, que contou ainda com François Vie em oitavo nas elites que competiram em Bilbau, Espanha.

O ouro foi para a britânica Isla Hedley, em 01:09.11, 01.35 minutos mais rápida do que a francesa Solene Mamoni, que arrecadou a prata.

Campeão do mundo de sub-23 em junho, François Vie era esperança de resultado de relevo nas elites, terminando em oitavo, em 01:59.05 horas, ainda distante do vencedor, o espanhol Ruben Ruzafa, com 01:50.52.

Na mesma prova, Tiago Maia foi 16.º, em 02:05.16 horas.

No setor feminino, Pauline Vie foi 13.ª, em 02:30.26, em competição ganha pela italiana Sandra Mairhofer (02:08.07).

Ainda em juniores, Luís Barbosa Marques foi 10.ª, em 01:08.18 horas, um lugar à frente de Pedro Carvalho, cinco segundos mais lento no desafio vencido pelo italiano Riccardo Giuliano, em 58.42 minutos.