Luís Macedo despede-se do Mundial de esgrima à porta do top-100

Redação com Lusa

Miguel Frazão compete na quarta-feira no quadro principal de espada, em que a seleção masculina competirá também por equipas.

O atirador português Luís Macedo ficou esta segunda-feira à porta do top-100 mundial em florete, ao cair na ronda de 128 do Campeonato do Mundo de esgrima, a decorrer até domingo na cidade italiana de Milão.

Macedo perdeu por 15-12 ante o austríaco Maximilian Ettelt, que avançou para outra eliminatória e, depois, para o quadro principal, ficando pelo caminho e no 101.º posto final do campeonato do Mundo.

Antes, tinha conseguido três vitórias na poule preliminar, entrando na eliminação direta, ao contrário de Pedro Macedo, que com apenas dois triunfos ficou nesta fase.

