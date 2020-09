Luís Filipe Vieira parabeniza medalhados Joana Vasconcelos e Fernando Pimenta

Os atletas do Benfica conquistaram, em conjunto, cinco medalhas na Taça do Mundo de Velocidade, na Hungria.

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, parabenizou este domingo Fernando Pimenta e Joana Vasconcelos pelas conquistas recentes na Taça do Mundo de Velocidade, na Hungria. Os dois atletas das águias conquistaram, em conjunto, cinco medalhas.

Ouro em K1 5000m, ouro em K1 1000m e bronze em K1 500m para Fernando Pimenta e ouro em K1 500 e bronze em K1 200 para Joana Vasconcelos.

Leia a mensagem do presidente dos encarnados:

"Obrigado e parabéns, Joana e Fernando!

É com tremendo orgulho que saúdo mais duas medalhas de ouro conquistadas hoje pelos canoístas do Sport Lisboa e Benfica na Taça do Mundo de Velocidade.

A manhã mostrou uma Joana Vasconcelos fortíssima, com uma vitória no K1 500. A tarde acrescentou um Fernando Pimenta verdadeiramente conquistador, na distância de 5000 metros, chegando à sua centésima medalha em competições internacionais.

Pelas circunstâncias que todos conhecemos, os Jogos Olímpicos foram adiados, mas estamos muito felizes pelo vosso exemplo e pelos resultados que esta e outras modalidades olímpicas continuam a trazer para Portugal.

No nosso Clube, sabemos bem o trabalho e a dedicação diária que estão por trás destas medalhas de atletas e equipas técnicas, e estamos seguros que, no futuro, a Joana, o Pimenta e outros atletas continuarão a honrar o País e a aposta estruturada que há bem mais de uma década foi iniciada com o Benfica Olímpico! Em nome de todos os Benfiquistas, fica o público testemunho do nosso orgulho. Bravo!

Luís Filipe Vieira"