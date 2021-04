Luís Filipe Vieira: "A Telma continua, incansável, a elevar-nos com novas conquistas"

Redação com Lusa

"Currículo ímpar e invejável" de Telma destacado por Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, clube que a judoca representa.

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, elogiou a "conquista histórica" da judoca Telma Monteiro, com o seu "currículo ímpar e invejável" a ser enriquecido com o sexto título europeu, garantido em Lisboa.

"Os anos passam e a Telma continua, incansável, a elevar-nos com novas conquistas. Hoje, alcançou a 15.ª medalha em campeonatos da Europa, mais de 65 em grandes competições internacionais", destacou o dirigente, em texto publico no sítio oficial do Benfica.

Telma Monteiro, 10.ª do ranking mundial, amealhou nova medalha de ouro na categoria de -57 kg nos Europeus ao vencer na final a eslovena Kaja Kajzer, 15.ª da hierarquia, por ippon.

Neste "indiscutível momento de orgulho e felicidade", o líder "encarnado" destacou o facto de sete medalhas de ouro, oito de prata e 10 de bronze terem sido alcançadas precisamente nas maiores provas internacionais.

Em causa, as suas participações em Jogos Olímpicos, destacando-se o bronze no Rio2016, campeonatos do Mundo, campeonatos da Europa e Jogos Europeus, que consubstanciam um "trajeto superiormente singular".

"A Telma é um prestigiante exemplo do espírito de sacrifício, resiliência e dedicação ao trabalho. A sua excelência e capacidade de superação a todos inspiram e motivam. É uma vencedora. Um símbolo de uma modalidade, de um clube e de um país", enalteceu, lembrando a ligação de 14 anos da atleta ao clube.

Antes da final, Telma tinha vencido a experiente austríaca Sabrina Filzmoser (waza-ari), duas vezes campeã europeia e 31.ª do mundo, a belga Mina Libeer (ippon), 48.ª, e a kosovar Nora Gjakova, quarta e a grande favorita em Lisboa, como mais bem classificada dos -57 kg na capital portuguesa.

Nestes europeus, Portugal assegurou hoje outro pódio, o primeiro de João Crisóstomo em grandes competições, com o bronze na categoria de -66 kg após superar o bielorrusso Dzmitry Minkou, por waza-ari.