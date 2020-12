Luís Arrais eleito presidente da Federação de Ginástica de Portugal

Redação com Lusa

Luís Arrais foi eleito este sábado presidente da Federação de Ginástica de Portugal (FGP), sucedendo no cargo a João Paulo Rocha, durante a assembleia geral eleitoral, informou hoje o organismo federativo.

O novo presidente da FGP foi eleito por maioria absoluta, com a lista C, que encabeçava, a recolher 25 votos, de um total de 48 votantes (contra 18 da lista A e cinco da lista B), nas eleições para os órgãos sociais, realizadas na sede do organismo, em Lisboa.

Luís Arrais desempenhava as funções de vice-presidente, com os pelouros das seleções nacionais, comunicação e marketing na anterior direção, presidida por João Paulo Rocha, que cumpriu o terceiro mandato e ficou estatutariamente impedido de se recandidatar.

No caso das eleições para a Mesa da Assembleia Geral e para o Conselho Fiscal federativos será necessário realizar uma segunda volta das eleições, que está agendada para 09 de janeiro de 2021, entre as listas A e C.