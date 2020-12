Luís Alves Monteiro assume presidência da AAOP até 2024

Futuro presidente vai liderar a Associação de Atletas Olímpicos de Portugal entre 2021 e 2024. Ex-maratonista Rosa Mota faz parte dos futuros órgãos sociais

O futuro presidente da Associação de Atletas Olímpicos de Portugal (AAOP), Luís Alves Monteiro, que toma posse esta semana, disse, esta segunda-feira, que o grande objetivo passa por "valorizar os atletas que representaram e representam" o país.

"Valorizar os atletas olímpicos, que representaram e representam Portugal na prova máxima do desporto mundial, é o objetivo. É preciso, numa primeira fase, criar as bases do edifício, sabermos quantos somos, quem somos, onde estamos, o que fazemos, quais os desafios e dificuldades que sentimos, e como é que estamos dispostos a ajudar e contribuir para o sucesso da AAOP", referiu o sucessor de António Gentil Martins.

Segundo o dirigente, que estará à frente do organismo entre 2021 e 2024, a nova gestão vai traduzir-se em "ter uma base de dados atualizada com a criação do perfil do Atleta Olímpico, mas, também, e sobretudo, uma divulgação das suas competências e do seu potencial atual, no plano desportivo, e também nos outros, no profissional, no social e no cultural".

A nova equipa diretiva vai contar com vários atletas olímpicos, sendo que nos órgãos sociais se destaca a ex-campeã olímpica da maratona Rosa Mota, como presidente do conselho consultivo do organismo.