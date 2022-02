Lucas Chianca lidera o Nazaré Challange no final da primeira ronda

Brasileiro soma 21,06 pontos e é acompanhado de perto por vários concorrentes, entre eles o português Nicolou von Rupp

O surfista Lucas Chianca segue na liderança do Nazaré Challange, prova de ondas gigantes da Liga Mundial de Surf (WSL), no final da primeira ronda, com Nicolau von Rupp a ser o melhor português, no quarto lugar.

No final de uma manhã cheia de ação na Praia do Norte, Lucas "Chumbo" soma 21,06 pontos, seguido de perto pelo australiano Jamie Mitchell (19,66), o britânico Andrew Cotton (18,50) e o luso Nicolau von Rupp (14,30).

João de Macedo (nono, com 12,17 pontos), António Silva (14.º, com 7,67) e Tony Laureano (sem pontos) são os outros portugueses em prova.

Tony Laureano, de apenas 18 anos, fazia equipa com a francesa Justine Dupont, que partiu o pé direito logo na sua primeira onda do dia, e já não vai voltar à água.

Nota para o brasileiro Rodrigo Koxa, recordista mundial da maior onda surfada, também na Nazaré, que segue em 10.º, com 11,29 pontos, enquanto a brasileira Maya Gabeira, também reconhecida pelo Guinness como a recordista mundial, está em 12.º, com 10,67.

O Challenge da Nazaré é uma das provas do circuito de ondas gigantes da WSL, e a prova está a atrair muitos espetadores, de várias nacionalidades, à Praia do Norte.