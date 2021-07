Louis Oosthuizen reforça liderança e faz história no The Open Championship

"Só soube quando vinha a caminho daqui. Não estava a par, mas ter qualquer recorde no The Open é sempre muito especial", admitiu o 13.º colocado no ranking mundial.

O golfista sul-africano Louis Oosthuizen reforçou esta sexta-feira a liderança e fez história no 149.º The Open Championship, último major da temporada, que está a decorrer no campo do Royal St. George"s Golf Club, em Inglaterra.

Oosthuizen, campeão do British Open em 2010, havia terminado a primeira volta com 64 pancadas, seis abaixo do Par 70, e entregou um segundo cartão com 65 shots para contabilizar 129 pancadas, o resultado mais baixo de sempre da história do torneio ao fim dos primeiros 36 buracos.

"Só soube disso quando vinha a caminho daqui. Não estava a par, mas ter qualquer recorde no The Open é sempre muito especial", admitiu o 13.º colocado no ranking mundial, após bater por uma pancada o anterior melhor registo, que pertencia a Nick Faldo, desde 1992, e foi igualado por Brandt Snedecker duas décadas depois.

A duas pancadas do vice-campeão do PGA Championship e do Open dos Estados Unidos, segundo e terceiro torneio do Grand Slam da época, respetivamente, está o norte-americano Collin Morikawa, com 131 pancadas.

Depois de ter triunfado na sua estreia no PGA Championship de 2020, o jovem Morikawa, de 24 anos, está a disputar pela primeira vez o The Open e hoje igualou as 64 pancadas inaugurais de Oosthuizen, para empurrar para o terceiro lugar o compatriota Jordan Spieth, também ele antigo campeão do British Open em 2017, que regista um agregado de 132 pancadas, oito abaixo do Par.