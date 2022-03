Locutores de prova de patinagem em França foram vetados por insulto a ex-patinadora

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Declarações foram gravadas, explica a ISU, durante o Mundial de pares de Montpellier, por "um microfone ligado em sinal internacional que captou comentários desrespeitosos".

Dois locutores de um canal televisivo associado à União Internacional de Patinagem (ISU) foram banidos por esta organização desportiva por se referirem, durante uma prova em França, à patinadora Meagan Duhamel como "aquela puta canadiana".

"Não há lugar para assédio e linguagem abusiva no desporto ou na nossa sociedade. A ISU tomou medidas com o seu prestador de serviços para suspender os comentadores com efeito imediato e nenhum deles cobrirá eventos futuros de patinagem artística para a ISU", referiu o organismo.

As declarações dos dois locutores, de identidade desconhecida, foram gravadas, explica a ISU, durante o Campeonato Mundial de pares de Montpellier, por "um microfone ligado em sinal internacional que captou um comentário desrespeitoso".

A União Internacional de Patinagem disse estar "chocada com a linguagem utilizada pelos profissionais de comunicação" em referência a Meagan Duhamel, antiga patinadora do Canadá, "que reflete de alguma forma as opiniões" dos mesmos.

Duhame, que recebeu um "sincero pedido de desculpas" por parte da ISU, em função do "comportamento inadequado e inaceitável dos dois comentadores", está retirada e não participa sequer no Campeonato Mundial de pares de Montpellier.

A ex-patinadora canadiense, de 36 anos, sagrou-se por duas vezes campeã mundial de pares, em 2015 e em 2016, e foi campeã olímpica por equipas em 2018.